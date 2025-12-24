Головна Київ Новини
Посли трьох країн та українські митці виконали «Щедрика» у київському метро (відео)

Спів професійних виконавців та дипломатів став справжньою несподіванкою для киян
Дипломати заспівали «Щедрика» у київському метро на знак єдності з українцями

Напередодні Різдва працівники посольств Німеччини, Великої Британії й Франції разом із митцями Open Opera Ukraine та Національного будинку музики заспівали «Щедрика» у київському метро – як знак єдності з українцями. Про це 24 грудня повідомили у посольстві Німеччини в Україні, інформує «Главком».

Спів професійних виконавців та дипломатів став справжньою несподіванкою для киян. Пасажири метро зупинялися, діставали телефони та знімали дійство на відео, вражені красою виконання. Музиканти та представники посольств були вбрані у традиційні українські вишиванки, що підкреслювало атмосферу свята.

«Голоси Посольств Німеччини, Франції та Британії злились у «Щедрику» на знак солідарності з Україною. Благословенного Різдва і справедливого миру!» – повідомили у дипломатичному представництві Німеччини.

Нагадаємо, завтра, 25 грудня,  у Бучі на Київщині вперше відбудеться святкова хода звіздарів. Жителів запрошують долучатися. Збір учасників ходи відбудеться 25 грудня о 15:00 біля церкви святого апостола Андрія Первозванного. Хода звіздарів завершиться на центральній площі біля міської ялинки, де на всіх учасників чекатиме святковий концерт і спільне святкування Різдва.

Теги: метро посольство

