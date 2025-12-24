Посли трьох країн та українські митці виконали «Щедрика» у київському метро (відео)

Спів професійних виконавців та дипломатів став справжньою несподіванкою для киян

Дипломати заспівали «Щедрика» у київському метро на знак єдності з українцями

Напередодні Різдва працівники посольств Німеччини, Великої Британії й Франції разом із митцями Open Opera Ukraine та Національного будинку музики заспівали «Щедрика» у київському метро – як знак єдності з українцями. Про це 24 грудня повідомили у посольстві Німеччини в Україні, інформує «Главком».

Спів професійних виконавців та дипломатів став справжньою несподіванкою для киян. Пасажири метро зупинялися, діставали телефони та знімали дійство на відео, вражені красою виконання. Музиканти та представники посольств були вбрані у традиційні українські вишиванки, що підкреслювало атмосферу свята.

Голоси Посольств 🇩🇪, 🇫🇷 та 🇬🇧 злились у «Щедрику» на знак солідарності з 🇺🇦. Благословенного Різдва і справедливого миру!



The voices of the Embassies of 🇩🇪, 🇫🇷, and 🇬🇧 intertwined into “Shchedryk” as a sign of solidarity with 🇺🇦. Blessed Christmas and a just peace! pic.twitter.com/MxK7Zov43h — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 24, 2025

«Голоси Посольств Німеччини, Франції та Британії злились у «Щедрику» на знак солідарності з Україною. Благословенного Різдва і справедливого миру!» – повідомили у дипломатичному представництві Німеччини.

