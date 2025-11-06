Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Іво Бобул засвітився в Лондоні: стала відома причина (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Світлинами з вікенду за кордоном поділися менеджерка співака Ірина Слепушова
фото: Facebook/Ірина Слепушова

Про поїздку співака стало відомо завдяки фотографіям із соцмереж

Народний артист України Іво Бобул показався в Лондоні. Світлинами з вікенду за кордоном поділися менеджерка співака Ірина Слепушова. За інформацією платформи NetworkUA, співак приїхав до столиці Великої Британії для концерту, пише «Главком».

Тож 6 та 7 листопада в Лондоні відбудуться два концерти Іво Бобула. Захід пройде в українському ресторані, що розташований в серці Великої Британії. На гостей, що прийдуть на концерт, чекатиме жива музика з піснями Іво Бобула. «На вас чекає особлива атмосфера: вишуканий банкетний стіл, жива музика та незабутній настрій! Не пропустіть унікальну нагоду провести вечір з улюбленими піснями в компанії друзів та смачних частувань», – йдеться в оголошені.

Зокрема українці та всі охочі послухати виконання співака можуть потрапити на концерт, придбавши квиток, вартістю від £45 – £99.

Іво Бобул у Лондоні
Іво Бобул у Лондоні
фото: Facebook/Ірина Слепушова

Нещодавно Іво Бобул під час одного зі своїх інтерв’ю зізнався про те, що виступав в окупованому Росією Придністров’ї. Народний артист України пригадав, що свого часу йому доводилось співати перед президентами різних країн, переважно, колишнього СРСР. Так, наприклад, Іво Бобул ще задовго до війни, виступав перед диктатором Володимиром Путіним у Криму.

Також співак висловлювався про те, що Джамала і Kalush Orchestra здобули перемогу на Євробаченні незаслужено. 

Раніше Іво Бобул став на захист Вєрки Сердючки, яка останнім часом потрапляє в скандали щодо російськомовних пісень в репертуарі.

Також Народний артист України Іво Бобул поділився неоднозначними спогадами про покійного колегу та земляка з Буковини Назарія Яремчука. Артист висловив образу на Яремчука як на людину, хоча й відзначив його талант як співака. 

Читайте також:

Теги: концерт співак Лондон Іво Бобул

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
Жінки, які прийшли на концерт, зчепилися між собою
На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)
21 жовтня, 13:05
Музикант, композитор Костянтин Бочаров обожнює парфуми
Melovin розповів, скільки грошей йому необхідно для життя в Києві: реакція соцмереж
13 жовтня, 10:17
Артист готується до великого концерту в столиці, яке пройде в грудні
«Бути сильним». Макс Барських презентував кліп на зворушливу пісню
16 жовтня, 11:59
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 18-19 жовтня
17 жовтня, 14:18
27 жовтня в Україні пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Авторка тексту радіодиктанту національної єдності відреагувала на претензії
27 жовтня, 14:30
Як отримати допомогу по безробіттю в Україні: суми та порядок оформлення
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
27 жовтня, 11:38
Артем Пивоваров оновив власний рекорд, який в жовтні 2024 року побили «Океан Ельзи»
Артем Пивоваров «нокаутував» гурт «Океан Ельзи». Рекорд рокерів вже історія
26 жовтня, 13:25
У Чехії подвоїлася кількість українських біженців
У Чехії різко зросла кількість біженців з України
27 жовтня, 08:33

Шоу-біз

Іво Бобул засвітився в Лондоні: стала відома причина (фото)
Іво Бобул засвітився в Лондоні: стала відома причина (фото)
Британський актор Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком у світі (фото)
Британський актор Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком у світі (фото)
Мадонна вийде заміж за молодшого на 38 років футболіста – ЗМІ
Мадонна вийде заміж за молодшого на 38 років футболіста – ЗМІ
«Пам’ятає Другу світову й голод»: бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала своє 90-річчя (фото)
«Пам’ятає Другу світову й голод»: бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала своє 90-річчя (фото)
Остап Ступка розповів, як почав роман із молодшою на 35 років обраницею
Остап Ступка розповів, як почав роман із молодшою на 35 років обраницею
Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua