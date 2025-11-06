Іво Бобул засвітився в Лондоні: стала відома причина (фото)

Про поїздку співака стало відомо завдяки фотографіям із соцмереж

Народний артист України Іво Бобул показався в Лондоні. Світлинами з вікенду за кордоном поділися менеджерка співака Ірина Слепушова. За інформацією платформи NetworkUA, співак приїхав до столиці Великої Британії для концерту, пише «Главком».

Тож 6 та 7 листопада в Лондоні відбудуться два концерти Іво Бобула. Захід пройде в українському ресторані, що розташований в серці Великої Британії. На гостей, що прийдуть на концерт, чекатиме жива музика з піснями Іво Бобула. «На вас чекає особлива атмосфера: вишуканий банкетний стіл, жива музика та незабутній настрій! Не пропустіть унікальну нагоду провести вечір з улюбленими піснями в компанії друзів та смачних частувань», – йдеться в оголошені.

Зокрема українці та всі охочі послухати виконання співака можуть потрапити на концерт, придбавши квиток, вартістю від £45 – £99.

Іво Бобул у Лондоні фото: Facebook/Ірина Слепушова

Нещодавно Іво Бобул під час одного зі своїх інтерв’ю зізнався про те, що виступав в окупованому Росією Придністров’ї. Народний артист України пригадав, що свого часу йому доводилось співати перед президентами різних країн, переважно, колишнього СРСР. Так, наприклад, Іво Бобул ще задовго до війни, виступав перед диктатором Володимиром Путіним у Криму.

Також співак висловлювався про те, що Джамала і Kalush Orchestra здобули перемогу на Євробаченні незаслужено.

Раніше Іво Бобул став на захист Вєрки Сердючки, яка останнім часом потрапляє в скандали щодо російськомовних пісень в репертуарі.

Також Народний артист України Іво Бобул поділився неоднозначними спогадами про покійного колегу та земляка з Буковини Назарія Яремчука. Артист висловив образу на Яремчука як на людину, хоча й відзначив його талант як співака.