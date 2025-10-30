Інсайд про «Кабаре» у Молодому театрі підтвердився. Показу вистави не буде

Адаптацію бродвейського хіта показували в Києві упродовж двох останніх театральних сезонів

Молодий театр повідомив, що вистава «Кабаре» не йтиме у цьому театральному сезоні. Інсайдерська інформація про це була в «Главкому» ще минулого місяця. Втім тоді пресслужба Молодого театру назвало це чутками, а режисерка Олена Коляденко проігнорувала запити журналістів.

«Ми щиро дякуємо всім, хто любить цю виставу, і цінуємо ваш інтерес. Обіцяємо – попереду на вас чекає чимало інших яскравих прем'єр і зустрічей у Молодому театрі», – зазначили в культурній установі. Режисерка та керівниця Freedom Ballet Олена Коляденко лише зробила репост цієї публікації. Пояснювати причини не стали.

Інформація від Молодого театру про виставу «Кабаре» фото: Facebook/molodyytheatre

Робити цього ані в Молодому театрі, ані у Freedom Ballet не стали і минулого місяця. Тоді «Главком» отримав інсайдерську інформацію, що вистави «Кабаре» в новому театральному сезоні не буде. Причина – правовласники бродвейської постановки звернули увагу на порушення умов ліцензії українською стороною. Річ у тому, що глядачам заборонено знімати виставу (зокрема, фотографувати). А в Молодому театрі це неодноразово порушувалось.

Минулого місяця Олена Коляденко телефоном відповіла, що їй не зручно розмовляти. А на письмовий запит, який було направлено у Freedom Ballet, відповіді «Главком» не отримав. Хоча повідомлення було прочитано. Після оголошення новини про те, що показу «Кабаре» в новому театральному сезоні не буде, додзвонитися до режисерки та команди Freedom Ballet не вдалось.

Щодо Молодого театру, то запит на коментар директора-художнього керівника Станіслава Мойсеєва був відхилений. Втім, пресслужба лаконічно відповіла: «Ситуацію по «Кабаре» не коментуємо. Інформація, яка поширюється – чутки. Відповідно ми їх не коментуємо», – зазначили у вересні у Молодому театрі. «Главком» звернувся за коментарем і після офіційного оголошення про те, що «Кабаре» не буде в цьому сезоні. На момент написання новини, відповіді не було.

Зазначимо, що мюзикл «Кабаре» у київському Молодому театрі – це масштабна ліцензійна постановка, прем’єра якої відбулася 1 грудня 2023 року. Театр отримав ексклюзивну ліцензію на показ цієї бродвейської постановки. Основа – п’єса Джона Ван Друтена за романом Крістофера Ішервуда. Режисеркою української версії стала Олена Коляденко. Виставу показували в Молодому театрі у сезонах 2023–2024 та 2024-2025. Тоді директором-художнім керівником був Андрій Білоус (зараз фігурує у справі про зґвалтування та сексуальне насильство).

