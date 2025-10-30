Головна Скотч Шоу-біз
Інсайд про «Кабаре» у Молодому театрі підтвердився. Показу вистави не буде

Рома Семикін
Рома Семикін
Одна зі сцен вистави «Кабаре»
фото: molodyytheatre.com

Адаптацію бродвейського хіта показували в Києві упродовж двох останніх театральних сезонів

Молодий театр повідомив, що вистава «Кабаре» не йтиме у цьому театральному сезоні. Інсайдерська інформація про це була в «Главкому» ще минулого місяця. Втім тоді пресслужба Молодого театру назвало це чутками, а режисерка Олена Коляденко проігнорувала запити журналістів.

«Ми щиро дякуємо всім, хто любить цю виставу, і цінуємо ваш інтерес. Обіцяємо – попереду на вас чекає чимало інших яскравих прем'єр і зустрічей у Молодому театрі», – зазначили в культурній установі. Режисерка та керівниця Freedom Ballet Олена Коляденко лише зробила репост цієї публікації. Пояснювати причини не стали.

Інформація від Молодого театру про виставу «Кабаре»
Інформація від Молодого театру про виставу «Кабаре»
фото: Facebook/molodyytheatre

Робити цього ані в Молодому театрі, ані у Freedom Ballet не стали і минулого місяця. Тоді «Главком» отримав інсайдерську інформацію, що вистави «Кабаре» в новому театральному сезоні не буде. Причина – правовласники бродвейської постановки звернули увагу на порушення умов ліцензії українською стороною. Річ у тому, що глядачам заборонено знімати виставу (зокрема, фотографувати). А в Молодому театрі це неодноразово порушувалось.

Минулого місяця Олена Коляденко телефоном відповіла, що їй не зручно розмовляти. А на письмовий запит, який було направлено у Freedom Ballet, відповіді «Главком» не отримав. Хоча повідомлення було прочитано. Після оголошення новини про те, що показу «Кабаре» в новому театральному сезоні не буде, додзвонитися до режисерки та команди Freedom Ballet не вдалось.

Щодо Молодого театру, то запит на коментар директора-художнього керівника Станіслава Мойсеєва був відхилений. Втім, пресслужба лаконічно відповіла: «Ситуацію по «Кабаре» не коментуємо. Інформація, яка поширюється – чутки. Відповідно ми їх не коментуємо», – зазначили у вересні у Молодому театрі. «Главком» звернувся за коментарем і після офіційного оголошення про те, що «Кабаре» не буде в цьому сезоні. На момент написання новини, відповіді не було.

Зазначимо, що мюзикл «Кабаре» у київському Молодому театрі – це масштабна ліцензійна постановка, прем’єра якої відбулася 1 грудня 2023 року. Театр отримав ексклюзивну ліцензію на показ цієї бродвейської постановки. Основа – п’єса Джона Ван Друтена за романом Крістофера Ішервуда. Режисеркою української версії стала Олена Коляденко. Виставу показували в Молодому театрі у сезонах 2023–2024 та 2024-2025. Тоді директором-художнім керівником був Андрій Білоус (зараз фігурує у справі про зґвалтування та сексуальне насильство).

