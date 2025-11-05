Два головні конкуруючі театри Києва оголосили про... «об'єднання»

Два головні й традиційно конкурентні театри столиці об’єдналися заради розвитку українського мистецтва

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, які є найвідомішими й найстарішими театрами столиці, підписали Меморандум про співпрацю для створення спільних культурних і освітніх проєктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки у Facebook.

24 жовтня 2025 року два провідні театри України – імені Лесі Українки та імені Івана Франка – офіційно підписали Меморандум про співпрацю.

«Документ передбачає розвиток партнерських відносин між театрами, обмін досвідом і спільну роботу над творчими, освітніми та мистецькими проєктами», – йдеться у повідомленні.

Серед основних напрямів співпраці – постановка спільних вистав, реалізація міжсекторальних проєктів, організація гастролей, творчих лабораторій, конференцій та інших ініціатив, що сприятимуть розвитку сучасного українського театрального мистецтва.



«У складний для країни час театри об’єднують зусилля, щоб підтримувати безперервність творчого процесу, розвивати театральну спільноту і разом представляти українське мистецтво в Україні та за кордоном», – зазначили у повідомленні.

Керівником Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки є режисер Кирило Кашліков, а Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка – генеральний директор і художній керівник Євген Нищук.

