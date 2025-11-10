Лобода анонсувала концерт на "Олімпійському". Співатиме російською?

Після виступу в Молдові співачка заявила про плани виступити на батьківщині

Співачка Світлана Лобода, яка продовжує співати російською, після концерту в Кишиневі заявила про своє повернення з виступами в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео Лободи в TikTok.

Днями Лобода дала концерт у Молдові, який став приводом для скандалів через великі черги на українсько-молдовському кордоні: фанати поспішали на виступ, забиваючи автобуси та створюючи затори.

За словами співачки, саме високий попит серед українських слухачів став сигналом для повернення на батьківщину.

У TikTok з’явилося відео, на якому Лобода прямо зі сцени заявляє: «Я так рада, що у нас є можливість з вами сьогодні зустрітися тут, але ще трохи і я обіцяю, що це буде на території України, так і буде!».

При цьому співачка не розкрила деталей майбутніх виступів і не повідомила точні дати чи міста концертів.

Нагадаємо, що Могилевська переспівала один з хітів українською. Співачка Ірина Білик зробила подарунок своїм шанувальникам і переклала свій легендарний хіт «Снег» українською мовою. Композицію артистка написала 2003 року. Через 20 років Білик зробила переклад треку і вклала в нього нові сенси. Лірика, яку Ірина переклала особисто, стала ще чуттєвішою.

Наприкінці грудня 2024 року політик і поет Євген Рибчинський допоміг співаку Гаріку Кричевському перекласти пісню «Киевлянка» та поділився текстом «Кияночки». У кліпі знявся Павло Зібров, який телефонує Гаріку і питає про українську версію пісні «Кияночка». Потім Кричевський каже: «Вмикай камеру, все побачиш сам», і в кліпі звучить оновлений трек.

Відома українська співачка Тіна Кароль випустила нову версію одного зі своїх найпопулярніших треків – переклала пісню «Скандал» українською. Нагадаємо, що оригінальна версія «Скандалу» російською мовою вийшла ще в лютому 2021 року і зібрала на YouTube понад 24 млн переглядів. У вересні 2022 року артистка також презентувала англомовну версію.

Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, наразі не перекладає своїх популярних російськомовних пісень українською. Замість цього він зосередився на створенні нового україномовного альбому, над яким працює вже кілька років.