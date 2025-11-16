Головна Країна Суспільство
Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку
фото: Одеська обласна рада

16 листопада 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо

Сьогодні, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Це професійне свято було встановлено Указом Президента у 1994 році на знак визнання важливої ролі у розвитку суспільства та забезпеченні інформаційної стійкості держави, інформує «Главком».

Дата 16 листопада обрана не випадково: саме цього дня 1924 року у Харкові, який тоді був столицею УРСР, вийшла в ефір перша радіопередача Українського радіо.

Свято присвячене всім, хто щодня забезпечує громадян перевіреною інформацією та стабільним зв’язком. Це журналісти, редактори, оператори, видавці, а також фахівці телекомунікаційної та інтернет-галузей. Їхня праця є надзвичайно важливою для підтримки інформаційної безпеки країни.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку

***

Зі святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення та зв’язку України! Бажаємо вам професійних успіхів, натхнення, кохання, гарного настрою та позитивних емоцій. Дякуємо за вашу нелегку, але вкрай важливу роботу!

***

Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку і від душі бажаю завжди бути на хвилі успіху, жити тільки з хорошими новинами і працювати під веселу музику. Нехай улюблене радіо кожен день дарує позитив і усмішку, бажаю ловити частоти щастя і удачі в житті.

***

З професійним святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення або зв'язку України. Нехай сигнали завжди йдуть добре, радіослухачі радіють почутим пісням, а розмови між людьми приносять їм тільки позитивні емоції. Вітаємо і бажаємо бути щасливими на роботі кожен день.

***

З радіо і на ТБ голос рідний
Знов лунає в оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть!

***

Голубий екран –
Як вікно у світ.
Ви за ним усі,
Та поміж людьми,
Знають добре вас.
Ближче від рідні
Багатьом із нас,
Завжди на порі,
Завжди в добрий час.

***

З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.

***

Також 16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. Цей день був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1996 році на честь прийняття Декларації принципів толерантності державами-членами ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року. Свято присвячене визнанню рівності всіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору

