Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Золотий перетин – це математичне рівняння, розроблене ще стародавніми греками для вимірювання краси
колаж: glavcom.ua

Дослідження було проведено за допомогою методів комп'ютерного картування обличчя

Американська акторка та лауреатка премії «Оскар» Емма Стоун визнана найкрасивішою жінкою у світі згідно з дослідженням, яке використовує математичне рівняння «Золотий перетин» (Phi). Зірка фільмів «Ла-Ла Ленд» та «Бідні» відповідає критеріям фізичної досконалості на 94,72%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження доктора Джуліана Де Сілва.

Доктор Де Сілва керує Центром передової косметичної та пластичної хірургії обличчя в Лондоні. У дослідженні він використовував метод комп'ютерного картування обличчя. Доктор Де Сілва пояснив, що Емма Стоун стала «явною переможницею» завдяки своїй послідовній досконалості в усіх елементах, які вимірює «Золотий перетин».

Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином» фото 1
фото: Dr De Silva
  • Найвищі оцінки: Вона отримала найвищі бали за брови (94,2%) та майже ідеальну лінію щелепи (97%).
  • Губи: Чудово пропорційні губи з результатом 95,6%.
  • Загальний висновок: «Вона посіла перше місце завдяки своїй послідовній досконалості у всіх елементах Золотого перетину», – зазначив Де Сілва.

Хоча Емма Стоун посіла перше місце, всі жінки у топ-десятці мали дуже близькі до ідеалу результати (100%).

Друге місце одразу ж за Стоун посіла зірка серіалу «Дюна» Зендая, набравши 94,37%.

Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином» фото 2
фото: Dr De Silva

«Зендая отримала високі бали майже у всіх категоріях... губи (99,5%), очі (97,3%), лоб (98%)», – пояснив Де Сілва.

Серед інших зірок, які увійшли до науково красивих облич за цим дослідженням, – Бейонсе та Марго Роббі.

Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином» фото 3
фото: Dr De Silva
Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином» фото 4
фото: Dr De Silva

Золотий перетин – це математичне рівняння, розроблене ще стародавніми греками для вимірювання краси. Передумова полягає в тому, що чим ближчі співвідношення обличчя або тіла до числа $1,618$ (Фі), тим більш естетично досконалими вони вважаються. Цей принцип використовував, зокрема, Леонардо да Вінчі у роботі «Вітрувіанська людина».

Нагадаємо, переможницею міжнародного конкурсу краси «Міс Земля» 2025 року стала представниця Чехії Наталі Пушкінова. Про це пише «Главком» із посиланням на видання The Philippine Star. Крім основного титулу, журі обрало власниць звань, пов'язаних зі стихіями повітря, води та вогню.

Власницею титулу «Міс Вогонь» стала представниця Таїланду Варі Нгамкхам, а звання «Міс Вода» виборола в'єтнамська учасниця Чинь Мі Ань. Титул «Міс Повітря» журі присудило конкурсантці з Ісландії Сольдіс Валі Івардсдоттір. У боротьбі за титул брали участь 80 конкурсанток із різних куточків світу.

