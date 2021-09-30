У Києві розпочинаються осінні толоки (графік)

Прибирання міста триватиме до 1 листопада

У Києві на початку жовтня розпочинається традиційне осіннє прибирання, відновлення благоустрою та озеленення. Ґрунтовне наведення ладу в місті відбуватиметься до 1 листопада. До участі залучаються всі комунальні підприємства, запрошуються представники бізнесу, громадські організації та мешканці столиці. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

«Це не разова акція. Комунальні служби міста щодня дбають про благоустрій: прибирають вулиці, обстежують дорослі дерева та висаджують молоді. Уже традиційно навесні та восени – протягом місяця – максимально наводиться лад на найбільш проблемних локаціях. Столичні інспектори благоустрою заздалегідь склали перелік місць із фотофіксацією, на яких потрібно попрацювати першочергово. Прибрати накопичення сміття, висадити дерева чи відновити благоустрій біля будинку. Особлива увага – до аварійних розриттів на проїжджій частині, що мають бути закриті в найкоротший термін. Із цими локаціями вже працюють районні держадміністрації, тому що відповідатимуть за результат щодо кожної», – прокоментував Кулеба.

Посадовець додав, що посилене прибирання міста триватиме місяць, до 1 листопада. Після завершення кожен район відзвітує, а Департамент міського благоустрою проконтролює виконання.

«Кияни чудово бачать стан вулиць, дворів у своїх районах. І там, де дійсно ретельно стежать за чистотою, не потрібно жодної аналітики. Де робота ведеться погано, нерідко можна зустріти у дворах купи великогабаритного сміття, гори біля баків чи дитячі майданчики в незадовільному стані. Висновки очевидні. Місто ставить задачу максимум і ретельно контролюватиме виконання задач на всіх локаціях. У кожному районі протягом місяця проведуть виїзні контрольні перевірки. Ми, жителі Києва, прагнемо бачити комфортний і приємний міський простір», – пояснив Кулеба.

«Київзеленбуд» також запрошує всіх охочих долучитися до толок у парках, скверах, в урочищах та міських лісах. «Будемо прибирати території від сміття, вигрібати газони, а також висаджувати дерева та кущі на зелених зонах міста. Інвентарем забезпечимо! Приєднуйтеся!» – йдеться в повідомленні.

Графік проведення толок

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До озеленення міста також запрошують долучатися меценатів, бізнес-спільноту, волонтерів та активних громадян.

Нагадаємо, що під час місяця прибирання, який відбувся навесні, в Києві прибрали майже 400 локацій несанкціонованого накопичення сміття, встановили 5,5 тисячі антипаркувальних стовпчиків та висадили більше 3000 саджанців молодих дерев.