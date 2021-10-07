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    Залізничний вокзал Києва зустрічає гостей міста купами сміття (фото)

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    Перехід між Приміським вокзалом та північними платформами жахає своїм станом - Залізничний вокзал Києва зустрічає гостей міста купами сміття (фото)
    Перехід між Приміським вокзалом та північними платформами жахає своїм станом
    Фото: Олег Васильєв/Facebook

    На незадовільний стан благоустрою території столичного вокзалу неодноразово звертали увагу кияни та гості міста

    Територія вокзалу на залізничній станції Київ-Пасажирський, куди щодня прибувають тисячі громадян з усіх куточків України, зустрічає гостей міста неохайністю та купами сміття. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олег Васильєв.

    «Тривалий час перехід між Приміським вокзалом та північними платформами ніяк не приведуть до цивілізованого стану», – написав він і оприлюднив фото засміченої території вокзалу.

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    Залізничний вокзал Києва зустрічає гостей міста купами сміття (фото)
    Залізничний вокзал Києва зустрічає гостей міста купами сміття (фото)
    Залізничний вокзал Києва зустрічає гостей міста купами сміття (фото)
    Фото: Олег Васильєв/Facebook

    Нагадаємо, 6 жовтня комісія КМДА з проведення осіннього місячника з благоустрою провела обстеження проблемних локацій у Шевченківському районі Києва. Особливу увагу члени комісії звернули на незадовільний стан благоустрою в районі Лук’янівської площі.

    Скупчення великогабаритного сміття, дитячі майданчики, що потребують заміни, купи сухого листя та гілля, засмічені зливоприймачі – такі проблеми виявила комісія під час точкового обстеження в Шевченківському районі.

    У Києві на початку жовтня розпочинається традиційне осіннє прибирання, відновлення благоустрою та озеленення. Ґрунтовне наведення ладу в місті відбуватиметься до 1 листопада. Оприлюдено графік проведення толок.

    Теги: Київ сміття благоустрій вокзал
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    Залізничний вокзал Києва зустрічає гостей міста купами сміття (фото)