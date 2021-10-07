Залізничний вокзал Києва зустрічає гостей міста купами сміття (фото)

Перехід між Приміським вокзалом та північними платформами жахає своїм станом

На незадовільний стан благоустрою території столичного вокзалу неодноразово звертали увагу кияни та гості міста

Територія вокзалу на залізничній станції Київ-Пасажирський, куди щодня прибувають тисячі громадян з усіх куточків України, зустрічає гостей міста неохайністю та купами сміття. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олег Васильєв.

«Тривалий час перехід між Приміським вокзалом та північними платформами ніяк не приведуть до цивілізованого стану», – написав він і оприлюднив фото засміченої території вокзалу.

Нагадаємо, 6 жовтня комісія КМДА з проведення осіннього місячника з благоустрою провела обстеження проблемних локацій у Шевченківському районі Києва. Особливу увагу члени комісії звернули на незадовільний стан благоустрою в районі Лук’янівської площі.

Скупчення великогабаритного сміття, дитячі майданчики, що потребують заміни, купи сухого листя та гілля, засмічені зливоприймачі – такі проблеми виявила комісія під час точкового обстеження в Шевченківському районі.

У Києві на початку жовтня розпочинається традиційне осіннє прибирання, відновлення благоустрою та озеленення. Ґрунтовне наведення ладу в місті відбуватиметься до 1 листопада. Оприлюдено графік проведення толок.