Київщина сплатила до бюджету 786 млн грн військового збору

Військовий збір сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО

Найбільші суми надійшли від платників трьох районів

За десять місяців 2020 року роботодавці та мешканці Київщини перерахували до Державного бюджету 786 мільйонів гривень військового збору.

Як зазначили в Головному управлінні ДПС у Київській області, динаміка приросту надходжень складає 8% або 60 мільйонів гривень.

Найбільші суми надійшли від платників:

Києво-Святошинського району – 183 млн грн,

Білоцерківського – 130 млн грн.,

Бориспільського – 122,7 млн грн.

Цифра дня

В управлінні ДПС Київщини нагадують, що військовий збір, ставка якого становить 1,5%, сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО: заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати тощо.

Як повідомлялося, Київська область займає друге місце серед регіонів України за темпом приросту фактичних надходжень загального фонду місцевих бюджетів порівняно з 2019 роком. За результатами 10 місяців їх доходи зросли на 1,113 млрд грн від запланованого.

З початку 2020 року малий та середній бізнес Київщини сплатив майже 2 мільярди гривень єдиного податку.

Станом на 1 листопада сума, яку перерахували платники податків Київщини до місцевих бюджетів, складає майже 13 мільярдів гривень, що на 1 мільярд гривень перевищує надходження минулого року.