  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київщина сплатила до бюджету 786 млн грн військового збору

    • Розсилка
    Військовий збір сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО - Київщина сплатила до бюджету 786 млн грн військового збору
    Військовий збір сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО
    Фото ілюстративне

    Найбільші суми надійшли від платників трьох районів

    За десять місяців 2020 року роботодавці та мешканці Київщини перерахували до Державного бюджету 786 мільйонів гривень військового збору.

    Як зазначили в Головному управлінні ДПС у Київській області, динаміка приросту надходжень складає 8% або 60 мільйонів гривень.

    Найбільші суми надійшли від платників:

    • Києво-Святошинського району – 183 млн грн,
    • Білоцерківського – 130 млн грн.,
    • Бориспільського – 122,7 млн грн.
    Цифра дня
    Цифра дня

    В управлінні ДПС Київщини нагадують, що військовий збір, ставка якого становить 1,5%, сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються ПДФО: заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати тощо.

    Як повідомлялося, Київська область займає друге місце серед регіонів України за темпом приросту фактичних надходжень загального фонду місцевих бюджетів порівняно з 2019 роком. За результатами 10 місяців їх доходи зросли на 1,113 млрд грн від запланованого.

    З початку 2020 року малий та середній бізнес Київщини сплатив майже 2 мільярди гривень єдиного податку.

    Станом на 1 листопада сума, яку перерахували платники податків Київщини до місцевих бюджетів, складає майже 13 мільярдів гривень, що на 1 мільярд гривень перевищує надходження минулого року.

    Теги: податки Київщина Державна податкова служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies