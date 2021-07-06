«Вагнергейт». Активісти подали у ДБР заяву про «держзраду» Зеленського

Активісти «Руху опору капітуляції» подали у ДБР заяву про вчинення президентом Зеленським злочину за статтею «державна зрада» через «вагнергейт»

Активісти громадської організації «Рух опору капітуляції» подали до Державного бюро розслідувань заяву про вчинення президентом Володимиром Зеленським державної зради через «злив» спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера». Про це під стінами ДБР повідомив ветеран російсько- української війни, народний депутат 8-го скликання Ігор Лапін.

Він наголосив, що в нещодавньому інтерв’ю Володимир Зеленський сам повідомив про розмову із білоруським диктатором Лукашенком і про те, що попередив Лукашенка про «вагнерівців».

«Інтерв’ю Зеленського було досить «змістовним». У своєму інтерв’ю він сказав ключове слово: «я попередив». У принципі цього достатньо. Стаття 111 – «державна зрада». Звичайно, сьогодні його ніхто не посадить, тому що в нього є імунітет, за яким він заховається. Але каденція його не вічна», –наголосив Ігор Лапін.

«З юридичної точки зору ми маємо почати кримінальне провадження. ДБР має прийняти нашу заяву, зареєструвати, відкрити це провадження проти тих осіб, які могли бути причетні до державної зради в кабінеті президента Зеленського, у вищих ешелонах влади», – підкреслив ветеран.

«Якщо ДБР не зареєструє нашу заяву, то наші подальші дії – через суд зобов’язати ДБР зареєструвати це кримінальне провадження», – наголосив він.

Народний депутат 8-го скликання, учасник АТО Андрій Тетерук зазначив, що злиття Зеленським військової спецоперації – це злочин, за який має бути відповідальність.

«Якщо ми готуємо в правовому полі затримання і притягнення до відповідальності, а потім ця таємна операція стає відомою ворогу – це є злочин, який не можна пробачати. Пробачення такого злочину спровокує подальше вчинення злочинів», – сказав він.

Тетерук додав, що в цій справі вкрай важливим є контроль суспільства.

«Тут потрібен тиск і контроль суспільства, саме тому ми подаємо заяву, щоб відповідний орган надав правову оцінку діям усіх посадових осіб, які були присутні під час доповіді наших військових президенту України Зеленському, його оточенню, з’ясувати – хто з них і в якій спосіб дозволив статися витоку інформації. І ця людина має бути притягнута до відповідальності», – зазначив Тетерук.

«Ми вбачаємо, що це зробив Зеленський, ми не можемо бути впевнені в цьому на 100%, тому що це міг зробити будь-хто з присутніх на нараді. Саме тому ми вимагаємо, щоб ДБР провело розслідування, встановило факти і прозвітувало суспільству. Людина, винна у зриві цієї операції, має бути притягнута до відповідальності. Від цього залежить майбутнє нашої держави, її безпека і розвиток», – наголосив Тетерук.

Співзасновник партії «Демсокира» Юрій Гудименко додав – потрібно боротися за справедливість попри усі перешкоди.

«У 2021 році нам кажуть, що у президента Зеленського величезний рейтинг, з ним нічого не можна зробити, він буде президентом і другий раз, і третій, якщо хоче, ви ніколи не зможете проголосити імпічмент, ви ніколи не зможете відправити його у відставку, ви нічого не можете зробити. Вже сьогодні ми з вами робимо черговий крок на шляху від того, що неможливо, до того, що обов’язково станеться. Зараз ми лише на початку шляху, але кожен наш крок, кожен наш удар, кожна наша дія наближають нас до мети», – резюмував представник «Демократичної Сокири».

Раніше лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що його команда вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар‘єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» буде розслідуватися першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як вже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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