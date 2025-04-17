Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
Прокопіву загрожує позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон, йому загрожує до семи років за ґратами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.
Посадовець отримав підозру, ймовірно, в одному зі столичних готелів. На цю думку наводить інтер'єр приміщення, у якому відбувалося спілкування посадовця з правоохоронцями. Під час вручення підозри на ньому був білий банний халат, які зазвичай пропонують гостям готелів.
Як встановило слідство, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи «Шлях» було внесено відомості про понад 30 чоловіків призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України.
Правоохоронці дізналися, що одеська фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її «співробітників» були відсутні водійські посвідчення відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.
Внесення інформації до системи «Шлях» відбувалось на підставі сумнівних листів вказаного підприємства, які в установленому порядку не реєструвались в КМДА. Також не було відповідного рішення Київської міської військової адміністрації про надання дозволу на виїзд за межі України.
Слідчі поліції Києва оголосили 41-річному посадовцю підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища;
- ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Наразі вирішується питання щодо обрання Прокопіву запобіжного заходу.
Згідно з санкцією статті йому загрожує позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.
За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.
Прокопів нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.
Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень.
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