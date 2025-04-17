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Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
Під час вручення підозри Володимир Прокопів був одягнений у білий банний халат
фото з відкритих джерел

Прокопіву загрожує позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон, йому загрожує до семи років за ґратами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України

Заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав підозру
Заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав підозру
фото з відкритих джерел

Посадовець отримав підозру, ймовірно, в одному зі столичних готелів. На цю думку наводить інтер'єр приміщення, у якому відбувалося спілкування посадовця з правоохоронцями. Під час вручення підозри на ньому був білий банний халат, які зазвичай пропонують гостям готелів. 

Наразі вирішується питання щодо обрання Прокопіву запобіжного заходу
Наразі вирішується питання щодо обрання Прокопіву запобіжного заходу
фото: Національна поліція України/Facebook

Як встановило слідство, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи «Шлях» було внесено відомості про понад 30 чоловіків призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України. 

Правоохоронці дізналися, що одеська фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її «співробітників» були відсутні водійські посвідчення відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.

Внесення інформації до системи «Шлях» відбувалось на підставі сумнівних листів вказаного підприємства, які в установленому порядку не реєструвались в КМДА. Також не було відповідного рішення Київської міської військової адміністрації про надання дозволу на виїзд за межі України.

Слідчі поліції Києва оголосили 41-річному посадовцю підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища;
  • ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі вирішується питання щодо обрання Прокопіву запобіжного заходу.

Прокопіву загрожує позбавлення волі до семи років
Прокопіву загрожує позбавлення волі до семи років
фото: Національна поліція України/Facebook

Згідно з санкцією статті йому загрожує позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Прокопів нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 

Теги: Віталій Кличко Київ корупція в Україні місцева влада Володимир Прокопів КМДА

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