Арештовано 11 ділків, що організували масштабне виробництво підроблених акцизних марок

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Спецоперація із затримання учасників злочинної групи

Під час спецоперації було вилучено величезну кількість готових підроблених акцизних марок, загальна вага яких становить декілька тонн

Повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи одинадцятьом затриманим учасникам злочинної групи, які налагодили функціонування розгалуженої мережі з виробництва та збуту у всіх регіонах України підроблених марок акцизного податку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, всім учасникам організованої групи інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

На сьогодні 9 учасникам угрупування слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено суму застави, що у сумарному підрахунку сягає понад 9 млн грн. Ще двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, злочинну діяльність групи було викрито в рамках спільної операції Київської місцевої прокуратури №7, прокуратури міста Києва та ГУ КЗЕ СБ України. При проведенні невідкладних слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України було затримано 11 активних учасників злочинної групи. Вилучено величезну кількість готових підроблених акцизних марок, загальна вага яких становить декілька тонн, обладнання для їх виготовлення, підтверджуючу чорнову бухгалтерію, значні суми незаконно здобутих грошових коштів тощо.

Наразі, тривають скоординовані слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, чиї дії завдали шкоди державному бюджету у зв’язку з використанням підробленої акцизної марки.