Арештовано чоловіка, який убив жінку і розчленував її тіло



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Фото: Нацполіція Знайдена у Фастові валіза з розчленованим тілом

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру та взято під варту чоловіка, який завдав смертельних ножових поранень жінці в м. Фастів, а потім з метою приховання слідів злочину розчленив її тіло, склав до валізи та вивіз на узбіччя дороги. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За процесуального керівництва Фастівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 40-річному чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, що в понеділок, 3 вересня, у м. Фастів на узбіччі дороги виявлено валізу, всередині якої знаходилось розчленоване тіло місцевої жительки.

«У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у вересні поточного року, чоловік, за місцем свого проживання у м. Фастів, спільно зі своєю знайомою вживали алкогольні напої, де між ними виникла сварка. Під час якої, зловмисник схопив ніж та наніс ним декілька ударів в область грудної клітини потерпілої. Від завданих травм 43-річна жінка померла. Після цього, з метою приховання слідів злочину, підозрюваний розчленив тіло потерпілої, склав до валізи та вивіз на територію міста», - інформують у прокуратурі.

За результатами проведених першочергових слідчих та розшукових дій в порядку ст. 208 КПК України чоловіка затримано.

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

На даний час досудове розслідування триває та перебуває на контролі Фастівської місцевої прокуратури.