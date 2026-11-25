У Шевченківському районі столиці триває ліквідація наслідків нічного удару російського безпілотника по житловій забудові. Внаслідок атаки на цій локації постраждали двоє людей – медики надали їм допомогу на місці. Про це повідомили у Шевченківській райдержадміністрації, інформує «Главком».

Ще з ночі біля пошкодженої багатоповерхівки мешканцям почали видавати захисну плівку, щоб тимчасово закрити вибиті вікна. А зранку 25 листопада в районі розгорнули спеціальний штаб для допомоги постраждалим, зазначив очільник Шевченківської РДА Олександр Сазанович.

Куди звертатися постраждалим мешканцям:

Штаб допомоги: вул. Олександра Довженка, 14 (заклад дошкільної освіти №112). Відповідальна особа – Валентина Миколаївна Маньковська, тел.: 050 678 97 42.

Соціальні менеджери району: +38 075 617 53 11, +38 075 617 53 12.

Цілодобова оперативна служба району: +38 075 617 53 10.

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У Шевченківському районі триває ліквідація наслідків нічної атаки ворожого БпЛА фото: Шевченківська РДА

Нагадаємо, ввечері 24 листопада російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень. О 22:26 Віталій Кличко повідомив про пожежу на першому і другому поверхах 16-поверхівки в Шевченківському районі, а також у дворі будинку. За словами мера, їх спричинили уламки БпЛА. Згодом він уточнив, що постраждали двоє людей.

До слова, 19 листопада російські безпілотники атакували Київ і пошкодили Володимирський собор: вибуховою хвилею в храмі вибило вікна. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.