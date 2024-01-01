У Києві пролунали вибухи

Окупанти атакують Київщину дронами

У столиці чути звуки вибухів під час повітряної тривоги. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у Києві та області триває повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про атаку «Шахедів».

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Нагадаємо, що в новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «Шахед». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера.

Крім того, у перший день 2024 року окупаційні війська РФ завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині. Одна людина загинула.

До слова, сьогодні ворожий «Шахед» влучив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді Сумської області.

Триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.