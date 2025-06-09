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Українські SIM-карти в «шахедах». Мобільні оператори тестують прямий супутниковий зв’язок

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Українські SIM-карти в «шахедах». Мобільні оператори тестують прямий супутниковий зв’язок
Технологія Direct to Cell дозволяє забезпечувати мобільне покриття зі супутників на звичайні смартфони, без потреби у спецобладнання
фото: Bloomberg

Раніше Рада викликала мобільних операторів щодо використання SIM-карт у російських «шахедах»

Мобільний оператор «Київстар» успішно протестував сумісність своєї SIM-карти з супутниковою мережею Starlink. Це перший крок до впровадження в Україні технології прямого супутникового зв’язку Direct to Cell. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба компанії.

Тестування відбулося в лабораторії партнера у США. Під час випробування SIM-карта «Київстар» змогла синхронізуватися з мережею Starlink, а система коректно ідентифікувала абонента та обробила сигнали. Це доводить технічну готовність мережі до інтеграції супутникового зв’язку.

Технологія Direct to Cell дозволяє забезпечувати мобільне покриття безпосередньо зі супутників на звичайні смартфони, без потреби у спеціальному обладнанні. У майбутньому вона стане доповненням до наземної інфраструктури «Київстар» і дозволить залишатися на зв’язку навіть у разі повного блекауту або у важкодоступних місцях, як-от гори чи сільська місцевість.

Наступним етапом стане польове тестування послуг Direct to Cell в окремих локаціях в Україні, яке «Київстар» планує розпочати влітку 2025 року. На початковій фазі тестування сервісу фахівці «Київстар» зможуть перевірити обмін текстовими повідомленнями.

До речі, послуга Direct to Cell буде доступною для всіх абонентів «Київстар», які мають смартфон і сім-карту з підтримкою 4G. Компанія підкреслює, що супутниковий зв’язок не замінюватиме наземну мережу, але відіграватиме ключову роль у надзвичайних ситуаціях.

Водночас комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що відбулося засідання щодо використання SIM-карт українських операторів у російських «шахедах». Окрім народних депутатів участь в засідання приймали представники Сил оборони України, розвідувальних органів, операторів мобільного зв’язку.

Українські SIM-карти в «шахедах». Мобільні оператори тестують прямий супутниковий зв’язок фото 1
фото: Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки

На засіданні було обговорено:

  • питання обов’язкової ідентифікації усіх (нових та існуючих) мобільних абонентів;
  • тимчасове (на період повітряної тривоги) вимкнення мобільного звʼязку на окремих територіях, де залітають ворожі дрони;
  • інші пропозиції щодо боротьби з російськими дронами, які використовують сім-карти.

Нагадаємо, нардепи у Верховній Раді обговорять використання SIM-карт українських операторів у російських «шахедах». Для цього на нараду викликають операторів зв’язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови підкомітету з питань кібербезпеки Олександра Федієнка («Слуга народу») у Facebook.

Раніше Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) затвердила Порядок розгортання малопотужних базових станцій, що є кроком до впровадження європейського регламенту щодо Small cells в Україні. 

До слова, мобільні оператори «Київстар» та Vodafone проведуть обмін частотами у діапазоні 2100 МГц. Це допоможе оптимізувати 4G-мережі. Рішення було ухвалено під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

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Теги: мобільні оператори дрон

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