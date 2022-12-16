Атака на Київ: влада повідомила причини вибухів

У столиці працює ППО

Звуки вибухів, які чули жителі столиці – це робота протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій!», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

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Раніше повідомлялося про вибухи у кількох областях.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.