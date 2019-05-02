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    Через падіння дерева заблоковано рух трамваїв до Пущі-Водиці

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    Через падіння дерева заблоковано рух трамваїв до Пущі-Водиці

    На місці працюють аварійні бригади «Київпастрансу»

    Сьогодні, 2 травня, близько 7:45 на контактну мережу трамваїв №12, 17 по Лісовій трасі впало дерево. У зв’язку з цим рух трамваїв тимчасово припинено від площі Шевченка до Пущі-Водиці. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    «З 7:45 затримується рух трамвайних маршрутів №12, 17 по Лісовій трасі - Лісництву в обидва напрямки через падіння дерева на контактну мережу. На місце було викликано відповідальну службу підприємства», - йдеться в повідомленні.

    Наразі рух трамваїв відбувається до площі Шевченка, від площі до Пущі-Водиці організовано рух автобусного маршруту №12Т.

    Нагадаємо, 8 квітня в Києві на вулиці Гната Хоткевича близько 21:30 лоб в лоб зіткнулися трамваї №22 і №28. 

    А 16 квітня на вул. Старовокзальній у Києві сталася ДТП між двома трамваями.

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