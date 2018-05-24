  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Аварія на водогоні у Києві: вулиця перетворилася на річку (фото)

    • Розсилка
    Потоки води на вул. Депутатській - Аварія на водогоні у Києві: вулиця перетворилася на річку (фото)
    Фото: Інформатор
    Потоки води на вул. Депутатській

    У Святошинському районі прорвало трубу з холодною водою

    У четвер, 24 травня, у Києві на вул. Депутатська, 5 (Святошинський район) прорвало трубу з холодною водою. Діру, з якої б'ють потоки, просто прикрили дошками.

    Точний час прориву невідомо, однак вночі кілометрові калюжі вже розтеклися по всій вулиці, повідомляє Інформатор.

    Ремонтників на місці не виявилося.

    Автомобілістам рекомендують об'їжджати затоплену ділянку. Якість дорожнього покриття там залишає бажати кращого, а рівень води поступово піднімається.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Аварія на водогоні у Києві: вулиця перетворилася на річку (фото)
    Аварія на водогоні у Києві: вулиця перетворилася на річку (фото)
    Аварія на водогоні у Києві: вулиця перетворилася на річку (фото)
    Аварія на водогоні у Києві: вулиця перетворилася на річку (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, що в ніч з 23 на 24 травня «Київводоканал» проводив профілактичну промивку мереж у Святошинському районі.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ