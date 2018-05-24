Аварія на водогоні у Києві: вулиця перетворилася на річку (фото)

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Фото: Інформатор Потоки води на вул. Депутатській

У Святошинському районі прорвало трубу з холодною водою

У четвер, 24 травня, у Києві на вул. Депутатська, 5 (Святошинський район) прорвало трубу з холодною водою. Діру, з якої б'ють потоки, просто прикрили дошками.

Точний час прориву невідомо, однак вночі кілометрові калюжі вже розтеклися по всій вулиці, повідомляє Інформатор.

Ремонтників на місці не виявилося.

Автомобілістам рекомендують об'їжджати затоплену ділянку. Якість дорожнього покриття там залишає бажати кращого, а рівень води поступово піднімається.

Нагадаємо, що в ніч з 23 на 24 травня «Київводоканал» проводив профілактичну промивку мереж у Святошинському районі.