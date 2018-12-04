  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Автомобіль мера Березані на Київщині обстріляли невідомі

    • Розсилка
    <span>Автомобіль мера Березані Володимира Тимченка після обстрілу&nbsp;</span> - Автомобіль мера Березані на Київщині обстріляли невідомі
    Автомобіль мера Березані Володимира Тимченка після обстрілу 
    Фото: Сегодня

    Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі

    Поліція розшукує невідомих, які днями з мисливської рушниці обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка.

    «Подія сталася днями, коли посадовець їхав із Березані до Переяслава-Хмельницького. Під час дорожнього руху невідомі здійснили два постріли з мисливської рушниці в приватний транспортний засіб, яким він пересувався, після чого втекли», - повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Автомобіль мера Березані на Київщині обстріляли невідомі
    Автомобіль мера Березані на Київщині обстріляли невідомі
    Автомобіль мера Березані на Київщині обстріляли невідомі

    Як зазначено, за свідченнями потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

    Нині триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення хуліганських дій.

    обстріл мер Київщина автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ