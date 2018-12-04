Автомобіль мера Березані на Київщині обстріляли невідомі



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Автомобіль мера Березані Володимира Тимченка після обстрілу Фото: Сегодня

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі

Поліція розшукує невідомих, які днями з мисливської рушниці обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка.

«Подія сталася днями, коли посадовець їхав із Березані до Переяслава-Хмельницького. Під час дорожнього руху невідомі здійснили два постріли з мисливської рушниці в приватний транспортний засіб, яким він пересувався, після чого втекли», - повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

Як зазначено, за свідченнями потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нині триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення хуліганських дій.