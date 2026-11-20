Режим світломаскування діятиме щоденно з 21:00 до 05:00

У Броварській міській територіальній громаді Київської області з 20 листопада починає діяти режим світломаскування – щоденно з 21:00 до 05:00. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує «Главком».

За словами міського голови Броварів, ідеться про часткове або повне затемнення вулиць, парків, закладів будь-якої форми власності, рекламних щитів, білбордів та об’єктів інфраструктури.

Зазначається, що такі заходи здійснюватимуться з урахуванням оперативної обстановки, ознак, які ускладнюватимуть виявлення діяльності Сил оборони України, об’єктів критичної інфраструктури й мінімізації втрат виробничих потужностей підприємств, безпекової обстановки на дорогах державного значення, освітлення перехресть.

Під час часткового затемнення рівень освітленості місць виконання робіт на відкритих проходах, проїздах і територіях підприємств, установ й організацій в адміністративних межах Броварської МТГ знижуватимуть шляхом вимкнення частини світильників, встановлення ламп зниженої потужності або застосування регуляторів напруги.

У місцях проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також на небезпечних ділянках шляхів евакуації населення до захисних споруд цивільного захисту й біля входів до них забезпечуватимуть маскувальне стаціонарне або автономне освітлення з використанням переносних освітлювальних ліхтарів.

Нагадаємо, за підсумками засідання Ради оборони Київщини голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко наголошував, що в регіоні мають опрацювати посилення режиму світломаскування.

Як повідомлялося, у ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, унаслідок якої постраждали двоє людей та зафіксовано руйнування у двох районах.