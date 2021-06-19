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    Автотрасу з Києва до аеропорту «Бориспіль» буде закрито на два місяці

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    У зв&rsquo;язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай - Автотрасу з Києва до аеропорту «Бориспіль» буде закрито на два місяці

    У зв’язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай

    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня

    З 23 червня, попередньо до 20 серпня, у зв’язку з ремонтними роботами буде закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя. Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з посиланням на Укравтодор.

    У вівторок, 22 червня, стартує ремонт 18-кілометрової ділянки дороги, що веде з Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    «З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

    Просимо вас бути уважними, слідкувати за новими знаками та вказівками регулювальників дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

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    Представники «Борисполя» попереджають, що у зв’язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай.

    «За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Аеропорт Бориспіль дороги ремонт Укравтодор
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    Автотрасу з Києва до аеропорту «Бориспіль» буде закрито на два місяці