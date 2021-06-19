Автотрасу з Києва до аеропорту «Бориспіль» буде закрито на два місяці

У зв’язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай

Ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня

З 23 червня, попередньо до 20 серпня, у зв’язку з ремонтними роботами буде закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя. Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з посиланням на Укравтодор.

У вівторок, 22 червня, стартує ремонт 18-кілометрової ділянки дороги, що веде з Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

Просимо вас бути уважними, слідкувати за новими знаками та вказівками регулювальників дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

Представники «Борисполя» попереджають, що у зв’язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай.

«За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня», – йдеться в повідомленні.