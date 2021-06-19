У Чехії стався витік хімікатів: загинуло дві людини

Через витік хімікатів у Чехії загинуло дві людини

Мешканцям міста Пльзень, де сталася НП з хімічними речовинами, порадили не відчиняти вікна

У п’ятницю, 18 червня, внаслідок аварії на промисловому підприємстві з очищення стічних вод у місті Пльзень на заході Чехії постраждало семеро людей, двоє з яких померло в лікарні. Про це повідомляє чеське видання iDnes.

Витік речовин з високою концентрацією сполук сірки трапився в закритих приміщеннях промислової компанії з очищення стічних вод. Поліція закрила дороги, що ведуть на підприємство.

Прес-секретар місцевої рятувальної служби Петр Понкар заявив, що місцевим жителям нічого не загрожує, проте рятувальники рекомендують людям про всяк випадок не відчиняти вікна своїх помешкань.

Після інциденту троє постраждалих зуміли самостійно вийти з будівлі, де трапилася НП, а інших чотирьох довелося виносити та терміново госпіталізувати. Двоє з них померли в лікарні, ще двоє - у важкому стані перебувають у реанімації.

Обставини та причини аварії поки не з’ясовані. Фахівці зафіксували у приміщенні, де стався витік хімікатів, високу концентрацію сірководню та сульфіту у повітрі.