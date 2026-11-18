В ніч на 17 листопада російські терористичні війська завдали удару балістичними ракетами по мостах Києва

У Києві вже розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають забезпечити мінімальний транзит транспорту та проїзд ключових автомобілів у разі критичного пошкодження чи руйнування мостів. Про це заявив очільник Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві Максим Бахматов у подкасті РБК-Україна, інформує «Главком».

За словами Бахматова, завершити ці роботи можуть упродовж двох-трьох місяців.

Відповідаючи на запитання щодо наявності резервного плану сполучення між берегами Києва на випадок, якщо мости перестануть функціонувати, Бахматов зазначив, що глобальних рішень на кшталт тунелів наразі немає, проте місто вже перейшло до практичного облаштування понтонів.

«Якщо говорити про концептуальні історії - тунелі й так далі - ніхто не знає, що робити. Єдине, що робиться зараз - реально будуються переправи. Почали будувати переправи. Протягом двох-трьох місяців їх закінчать. Є шанс, що їх закінчать», - розповів очільник Деснянської РДА.

За словами голови Деснянської РДА, йдеться саме про понтонні переправи, розраховані на мінімальний транспортний транзит і проїзд спецтранспорту та ключових автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по мостах Києва. Після атаки Північний та Південний мости повністю перекривали, а на інших переправах запровадили тимчасові обмеження.

Станом на 18 листопада рух Південним і Північним мостами вдалося частково відновити, проте в місті діють суттєві обмеження та тимчасові схеми проїзду:

Південний міст: дозволено рух автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту до 18 тонн із регульованим інтервалом, проте проїзд із правого берега на лівий залишається закритим.

Північний міст: відкритий лише для громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках. Рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту заборонений.

Міст Патона: працює в режимі реверсивного руху (з 06:00 до 16:00 - з лівого берега на правий, з 16:00 до 24:00 - у зворотному напрямку).

Подільський мостовий перехід: рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Дарницький міст та міст Метро: працюють без обмежень.

Крім того, відсьогодні, 18 листопада, з 13:00 з безпекових і технічних причин на Північному та Південному мостах в обох напрямках тимчасово вимкнули комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР.