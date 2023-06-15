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Кличко вимагає надати йому більше повноважень в управлінні Києвом

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кличко вимагає надати йому більше повноважень в управлінні Києвом
Мер вбачає «тривожні дзвіночки» для всієї країни в «хаосі в управлінні столицею»
фото: КМДА

Мер Києва Кличко і Київрада просять повернути йому право призначати голів райдержадміністрацій

15 червня Київрада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та уряду з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, депутати вимагають, щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного Суду 2001 року. 

«Адже 90% повноважень міської адміністрації – це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень! Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади», – наголосив Кличко.

У цьому ж зверненні йдеться і про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва.

«Зміни до порядку їх (голів районів Києва – «Главком») призначення, підкреслю, були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Нині ж ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. У результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни», – заявив Кличко.

Кличко додав, що в ситуації війни всі мають працювати спільно, без політичних протирічь і боротьби. 

Нагадаємо, що після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття поліклініки, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова.

Теги: Віталій Кличко Київ Київрада самоврядування

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