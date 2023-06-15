Кличко вимагає надати йому більше повноважень в управлінні Києвом

Мер вбачає «тривожні дзвіночки» для всієї країни в «хаосі в управлінні столицею»

Мер Києва Кличко і Київрада просять повернути йому право призначати голів райдержадміністрацій

15 червня Київрада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та уряду з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, депутати вимагають, щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного Суду 2001 року.

«Адже 90% повноважень міської адміністрації – це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень! Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади», – наголосив Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У цьому ж зверненні йдеться і про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва.

«Зміни до порядку їх (голів районів Києва – «Главком») призначення, підкреслю, були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Нині ж ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. У результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни», – заявив Кличко.

Кличко додав, що в ситуації війни всі мають працювати спільно, без політичних протирічь і боротьби.

Нагадаємо, що після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття поліклініки, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова.