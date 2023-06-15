Банкова готує переворот у столиці – ЗМІ

Посаду мера та голови КМВА може зайняти Гайдай або Камишин

Учора на Банковій під час наради під керівництвом заступника голови Офісу президента Олексія Кулеби обговорювалося питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента. Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на джерело.

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Зазначається, що основним кандидатом на посаду є ексглава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, якого Україна запропонувала Казахстану прийняти послом, але отримала відмову. Другий кандидат – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Саме Камишин за дорученням президента очолював комісію з перевірки ситуації з бомбосховищами у столиці після того, як 1 червня під зачиненими дверима укриття у Деснянському районі столиці загинули люди. Камишин заявив, що за результатами перевірки 4655 укриттів Києва, вільний доступ у місті є лише до 44% укриттів. Доступ до ще 21% може бути забезпечений протягом п'яти хвилин, тобто їх відкривають чергові після початку тривоги.

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Окрім Кличка та Попка, за даними видання, можуть піти з посади майже всі голови районних державних адміністрацій столиці, плюс – низка голів обласних військових адміністрацій та їхніх заступників.

Нагадаємо, сьогодні Київрада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та уряду з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. Депутати вимагають, щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного Суду 2001 року.