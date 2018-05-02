Барабанщиці та червоні прапори: як на Хрещатику пройшов першотравневий марш (фото, відео)

Люди пройшлися від будівлі Київської мерії до Європейської площі

1 травня у центрі Києва з нагоди Міжнародного дня праці відбувся Марш трудящих. На ньому зібралося близько 1,5 тис. працівників різних галузей із усієї України. Попереду маршу йшов Народний оркестр барабанщиць «Киянки». Заступник голови Київської міської ради профспілок Володимир Рижик спростував думку про те, що відзначення цього



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Фото: Вечірній Київ Першотравневий марш у Києві

Люди пройшлися від будівлі Київської мерії до Європейської площі

1 травня у центрі Києва з нагоди Міжнародного дня праці відбувся Марш трудящих. На ньому зібралося близько 1,5 тис. працівників різних галузей із усієї України. Попереду маршу йшов Народний оркестр барабанщиць «Киянки».

Заступник голови Київської міської ради профспілок Володимир Рижик спростував думку про те, що відзначення цього свята - це пережиток часу.

«Разом відстоювати свої права - це не пережиток. Це право людей збиратися і, як ми бачимо, тисячі людей захотіли показати свою правоту», - впевнений він.

Люди пройшлися від будівлі Київської міськадміністрації до Європейської площі, де відбувся мітинг.

У марші взяли участь Соціал-демократична партія, представники Соціалістичної партії та Партії зелених України. За порядком наглядали правоохоронці, а також поліція діалогу.

Як повідомлялося, організаторами заходу виступили Київська міська рада профспілок і Соціал-демократична партія.

Джерело: Вечірній Київ