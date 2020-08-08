Затриманих у Білорусі українських журналістів депортували



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Ірина Ромалійська, Юрій Баранюк та Іван Гребенюк Фото Facebook Івана Гребенюка

Зранку депортовані громадяни прибули в Одесу

У п’ятницю вночі, 7 серпня, українських журналістів телеканалу «Настоящее время» Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка та росіянина Юрія Баранюка, яких затримали у Мінську, депортували з території Білорусі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«За інформацією Посольства України в Білорусі, двох затриманих в Мінську журналістів – громадян України депортували», – йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що українські громадяни о 23:40 вилетіли авіарейсом Мінськ-Одеса. Крім цього, журналістам заборонили в’їзд на територію Білорусі на 10 років.

«Депортація. Під пильним супроводом. На 10 років заборона в’їзду. Єдиний рейс, який був це Одеса», – написав у Facebook Іван Гребенюк.

Станом на 6 ранку представникии ЗМІ вже перебували в Одесі. Зазначається, що причиною затримання стала відсутність акредитації. За словами Гребенюка, телеканал «Настоящее время» вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, однак вона їм не була надана.

«Відмова влади вчасно акредитувати наших журналістів – ще один приклад нехтування правами вільної преси та правом громадян Білорусі на інформацію без цензури. Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності», – написав Гребенюк.

Нагадаємо, в готелі «Мінськ» в столиці Білорусі затримали кореспондентів телеканалу «Настоящее Время»: українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

«Був голосний стукіт у двері, потім двері щосили прочинилися і твою кімнату заповнили люди в міліцейській формі і надписами «ОМОН». Далі обшук, мікроавтобус з затемненими вікнами, відділок, допит, натяки і «обнадійливі» обіцянки – «ні, ми вас не будемо катувати..», – згадав вчорашні події журналіст Гребенюк.

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п’ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

Як повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.