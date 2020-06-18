Без коліс і скла: евакуатори прибирають зі столичних доріг автохлам (фото)
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Покинутий автомобіль перешкоджав руху
Інспекція з паркування спільно з працівниками Центру організації дорожнього руху здійснили перевезення залишеного автомобіля з частини дороги поблизу станції метро «Героїв Дніпра» у Києві.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.
«Цей автомобіль суттєво перешкоджав руху та викликав занепокоєння жителів мікрорайону своїм технічним станом», - поінформували дорожники.
Вони зазначили, що надалі будуть прибирати з доріг та тротуарів такі транспортні засоби та звільняти смуги для руху дорогами столиці.
Як повідомлялося, у травні 2019 року Київрада підтримала рішення, яке передбачає врегулювання ситуації з безхазяйними транспортними засобами.
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