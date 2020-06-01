За час карантину «героїв парковки» у Києві оштрафували на 2 млн грн



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Евакуація автомобіля порушника зі столичної вулиці Фото: Інспекція з паркування

Інспектори винесли понад 4 тисяч постанов про порушення правил паркування

У квітні в Києві інспектори з паркування винесли постанов про порушення правил паркування на суму понад 2 мільйони гривень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Запровадження чи послаблення карантинних обмежень не скасовує дію законів і правил, зокрема, й правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Більше того, кількість паркомісць, де можна залишити своє авто без порушень, збільшилася. В тому числі, в центрі міста. Знайти адреси парковок можна на сайті КП «Київтранспарксервіс», - сказав Кличко.

«Але Інспекція з паркування продовжує фіксувати численні порушення правил зупинки і стоянки авто, що впливають на безпеку дорожнього руху та трафік. Наприклад, у квітні інспектори з паркування Департаменту транспортної інфраструктури винесли більше 4 тисяч постанов про порушення правил паркування на суму понад 2 мільйони гривень», - розповів мер.

Він підкреслив, що жодних ексклюзивних умов або поблажок при паркуванні нікому не надають.

«І нагадаю, що ігнорування правил паркування коштує недешево. Також підкреслю, що інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати за паркування», - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за останні два місяці під час карантину з вулиць Києва було евакуйовано 8539 транспортних засобів, що суттєво перешкоджали руху.

До слова, на початку травня інспектори з паркування евакуювали автомобілі, які припаркувалися на новій велосмузі на вулицi Ярославiв Вал - вiд Львiвськоï площі до вул. Володимирськоï.

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