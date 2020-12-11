Безхатьки окупували підземний перехід на станції метро «Печерська» (відео)

Люди сплять на граніті у підземному переході

Бездомні люди потребують термінової допомоги

У підземному переході на станції метро «Печерська» в Києві щодня ночують 17 безхатаченків

Про це повідомляється у соцмережі Facebook.

Люди сплять прямо на граніті, деякі гріються, обіймаючи бездомних собак. Серед безхатченків багато інвалідів на милицях. Є психічно хворі люди, одна жінка розгулює в літній тонкій сукні в мороз по вулиці. Також багато літніх людей в жахливому стані.

Всі ці люди потребують допомоги: гарячого чаю, харчування, теплого одягу.

Серед безхатченків є хлопець із Запоріжжя. Він просить знайти йому роботу на будівництві.

Нагадаємо, столична влада створила штаб, який взимку допомагатиме безхатченкам. Повідомлялося, що з 1 грудня цього року і до 1 квітня наступного безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі міста.

Крім того, у Києві відкриваються пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги у холодний період року.