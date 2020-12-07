Морози посилюються: у центрі Києва відкрили пункти обігріву (адреси)

У пунктах обігріву можна зігрітися та отримати першу медичну допомогу

У Печерському районі столиці відкрито пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги у холодний період року. Про це повідомляє пресслужба Печерської районної в Києві державної адміністрації.

Так, в адміністративних приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» відкрито пункти обігріву.

Розташовані вони за адресами:

вулиця Басейна, 5А, ЖЕД «Хрещатик»;

провулок Микильський, 9, ЖЕД «Липкижитлосервіс»;

бульвар М. Приймаченко, 3, ЖЕД «Печерська брама»;

бульвар Дружби Народів, 30/1, ЖЕД «Печерськжитло».

Пункти обігріву забезпечені чаєм, кавою, цукром, печивом та медикаментами першої необхідності.

Раніше повідомлялося, що перші такі пункти обігріву відкрилися у Деснянському та Дніпровському районах міста.

Нагадаємо, столична влада створила штаб, який взимку допомагатиме безхатченкам. З 1 грудня цього року і до 1 квітня наступного безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі міста.