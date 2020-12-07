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    Морози посилюються: у центрі Києва відкрили пункти обігріву (адреси)

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    Пункти обігріву забезпечені чаєм, кавою, печивом та аптечками - Морози посилюються: у центрі Києва відкрили пункти обігріву (адреси)
    Пункти обігріву забезпечені чаєм, кавою, печивом та аптечками
    Фото: Печерська РДА

    У пунктах обігріву можна зігрітися та отримати першу медичну допомогу

    У Печерському районі столиці відкрито пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги у холодний період року. Про це повідомляє пресслужба Печерської районної в Києві державної адміністрації.

    Так, в адміністративних приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» відкрито пункти обігріву.

    Розташовані вони за адресами:

    • вулиця Басейна, 5А, ЖЕД «Хрещатик»;
    • провулок  Микильський, 9, ЖЕД «Липкижитлосервіс»;
    • бульвар М. Приймаченко, 3, ЖЕД «Печерська брама»;
    • бульвар Дружби Народів, 30/1, ЖЕД «Печерськжитло».

    Пункти обігріву забезпечені чаєм, кавою, цукром, печивом та медикаментами першої необхідності.

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    Морози посилюються: у центрі Києва відкрили пункти обігріву (адреси)
    Морози посилюються: у центрі Києва відкрили пункти обігріву (адреси)
    Морози посилюються: у центрі Києва відкрили пункти обігріву (адреси)
    Морози посилюються: у центрі Києва відкрили пункти обігріву (адреси)
    Морози посилюються: у центрі Києва відкрили пункти обігріву (адреси)

    Раніше повідомлялося, що перші такі пункти обігріву відкрилися у Деснянському та Дніпровському районах міста.

    Нагадаємо, столична влада створила штаб, який взимку допомагатиме безхатченкам. З 1 грудня цього року і до 1 квітня наступного безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі міста.

    Теги: Київ безхатченки піклування населення
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