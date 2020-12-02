У Києві відкриваються пункти обігріву (адреси)

Пункти обігріву на зимовий період вже відкрилися у двох районах столиці

З 1 грудня 2020 року на зимовий період у Києві працюватимуть пункти обігріву. Перші такі пункти відкрилися у Деснянському та Дніпровському районах міста.

На території Деснянського району тимчасовий пункт обігріву працюватиме з 1 грудня 2020 року по 1 квітня 2021 року, повідомила пресслужба Деснянської райдержадміністрації.

Тимчасовий пункт обігріву функціонує у робочі дні за адресою:

вул. Беретті, 18, Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району з 8:00 до 17:00.

В період погіршення погодних умов, зокрема при різкому зниженні температури повітря, пункт обігріву працюватиме цілодобово. Всі, хто потребує допомоги (в т. ч. безхатченки), мають можливість перепочити, зігрітися, випити гарячого чаю та, за необхідності, отримати теплий одяг.

Також у Деснянському районі працюють «банки теплого одягу» на базі Територіального центру соціального обслуговування Деснянського району (вул. Беретті, 18) та районної організації Товариства Червоного Хреста (вул. Матеюка, 15), які наповнюються за рахунок допомоги благодійників та небайдужих людей. Зокрема, зараз проводиться прийом теплих речей та взуття від населення (контактний телефон 533-72-51).

У Дніпровському районі Києва тимчасовий пункт обігріву функціонує за адресою:

вул. Курнатовського, 7А (3 корпус), Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району.

Пункт обігріву працює з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00.

Тут громадяни матимуть можливість зігрітися, пригоститися гарячим чаєм, отримати первинну медичну допомогу, теплі речі та засоби індивідуального захисту.

Також функціонують місця можливого тимчасового притулку для безхатченків:

Будинок соціального піклування за адресою: м. Київ, вул. Суздальська, 4/6;

Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання: с. Ясногородка, Вишгородського району, Київської області.

Нагадаємо, столична влада створила штаб, який взимку допомагатиме безхатченкам. З 1 грудня цього року і до 1 квітня наступного безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі міста.