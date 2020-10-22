Кличко розповів, як Київ допомагатиме безхатченкам узимку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада організує гаряче харчування для безхатченків

Спеціальні бригади здійснюватимуть соціальне патрулювання в Києві

Столична влада створила штаб, який взимку допомагатиме безхатченкам. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Ми робимо все, що від нас залежить, аби підтримати безхатченків. Тому з 1 грудня цього року і до 1 квітня наступного безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Для цього вже створений міський оперативний штаб. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі міста», - сказав мер.

Для роботи міського штабу залучатимуть також і благодійні внески та гуманітарну допомогу фізичних і юридичних осіб.

Окрім цього, на базі Будинку соціального піклування на вулиці Суздальській, що є і нічним притулком для безхатченків, створять спеціальні виїзні бригади. Вони регулярно, за графіком, виїжджатимуть із соціальним патрулюванням.

«Якщо ця зима буде холодною, ми збільшимо на третину кількість ліжок у нічному притулку на Суздальській та в центрі соціальної реабілітації, де безхатченки можуть проживати постійно. Цей центр знаходиться в селі Ясногородка Вишгородського району», - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, троє чоловіків віком від 20 до 42 років упродовж серпня-вересня 2020 року знущалися над безпритульними, які жили на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці. Молодики розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, після чого жорстоко били, а свої дії знімали на телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал. Зловмисників затримано. Наразі їм повідомлено про підозру в умисному вбивстві.