Вночі в Києві горіла приватна садиба (фото)

Рятувальники запобігли вибуху в будівлі

У ніч на 9 грудня сталася пожежа на території приватної садиби на Березневому провулку в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 00:54. На місці було встановлено, що пожежа виникла на території приватної садиби в одноповерховій допоміжній будівлі розміром 3х2 м.

Пожежу було ліквідовано о 01:31.

Під час гасіння пожежі було винесено кисневий балон на безпечну відстань, тим самим рятувальники запобігли можливому вибуху.

Внаслідок пожежі допоміжна будівля згоріла повністю.

До гасіння пожежі було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять осіб особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня сталося загорання трьох автомобілів у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці