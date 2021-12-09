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    Вночі в Києві горіла приватна садиба (фото)

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    Пожежа сталась у допоміжній будівлі приватного будинку - Вночі в Києві горіла приватна садиба (фото)
    Пожежа сталась у допоміжній будівлі приватного будинку
    фото: ДСНС

    Рятувальники запобігли вибуху в будівлі

    У ніч на 9 грудня сталася пожежа на території приватної садиби на Березневому провулку в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 00:54. На місці було встановлено, що пожежа виникла на території приватної садиби в одноповерховій допоміжній будівлі розміром 3х2 м.

    Пожежу було ліквідовано о 01:31.

    Під час гасіння пожежі було винесено кисневий балон на безпечну відстань, тим самим рятувальники запобігли можливому вибуху.

    Внаслідок пожежі допоміжна будівля згоріла повністю.

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    Вночі в Києві горіла приватна садиба (фото)
    Вночі в Києві горіла приватна садиба (фото)
    Вночі в Києві горіла приватна садиба (фото)
    Вночі в Києві горіла приватна садиба (фото)
    фото: ДСНС

    До гасіння пожежі було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять осіб особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня сталося загорання трьох автомобілів у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Дегтярівська, 26-А у Шевченківському районі столиці

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Вночі в Києві горіла приватна садиба (фото)