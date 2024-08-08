У столиці стався провал дороги. Затримується автобус, що курсує на вокзал

Наразі автобуси курсують за іншим маршрутом

У столиці стався провал дороги на вулиці Клінічній, через це затримується рух автобусів № 12.Про це повідомляє «Київпастранс». Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Наразі автобуси курсують за іншим маршрутом.

«Затримується рух автобусів № 12 з причини провалу дороги по вул. Клінічна,12 Рух автобусів організовано по вул. Народна- вул. Семенівська в напрямку Залізничного вокзалу», – йдеться у повідомленні.

Тож, киянам та гостям столиці краще скористатися іншім видом транспорту або виїжджайте заздалегідь, якщо потрібно встигнути на потяг.

Як раніше повідомлялося, 8 серпня у Києві обмежать рух транспорту площею Конотопської битви – на перетині вулиць Шолом-Алейхема та Мілютенка (кільцева розвʼязка). Обмеження повʼязане з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на площі.

8-9 серпня з 9:00 до 18:00 на ділянці від вул. Байкової до вул. Протасів Яр буде обмежений рух транспорту. Дорожники виконуватимуть поточний ремонт вулиці Миколи Грінченка.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. Повідомляється, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10 автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч. Що саме сталось та чи є постраждалі – наразі невідомо.