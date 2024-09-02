Ракетний удар по столиці: є постраждалі (фото)

Триває ліквідація наслідків атаки

Унаслідок ранкового ракетного удару по Києву постраждали двоє людей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях», – йдеться в повідомленні.

Триває ліквідація наслідків атаки.

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Наслідки ранкової атаки на Київ , 2 вересня 2024 р. фото: КМВА

Нагадаємо, цієї ночі російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл. РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, із південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього додався один ударний БпЛА.

Як повідомлялося, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.