У центрі Києва відкриють грандіозну інсталяцію (фото)

Кияни та гості міста зможуть побачити інсталяцію до 12 липня

Інсталяція в рамках проєкту Merman, який українці планували втілити у пустелі Невада на фестивалі Burning Man, на тиждень «оселиться» в Києві. 6 липня інсталяцію відкриють біля Арки дружби народів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Проєкт Merman – скульптура розмірами 3×3×12 метри готувалася для участі у фестивалі Burning Man у США, штаті Невада. Це єдиний проєкт із України серед 59, який отримав грант від організаторів фестивалю.

Через пандемію Burning Man-2021 скасували, тому інсталяцію до проєкту встановлять у Києві біля Арки дружби народів.

«Ми кожен день робимо вибір. Рухаємося, підтримуємо себе на плаву, іноді йдемо на дно. Залишатися там або продовжувати рухатися далі – виключно наш вибір. Ми так влаштовані що намагаємося плисти, знайти берег або новий горизонт», – описують ідею проєкту організатори.

Merman – проєкт-маніфест подолання будь-яких перешкод. У 2022 році він здолає шлях зі Старого світу в Новий, щоб надихнути пустелю Невади. Проєкт створений коштом та зусиллями команди Burning man project, команди Merman team та волонтерів.

Інсталяцію біля Арки дружби народів встановлять за сприяння міської влади, Департаменту культури КМДА та Центрального парку культури і відпочинку Києва. Вона буде доступною для киян та гостей міста до 12 липня.

До слова, у парку «Позняки» в Дарницькому районі Києва споруджують Алею нот Кузьми Скрябіна з арт-інсталяцією.

У Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».