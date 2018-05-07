Біля метро у Києві знайшли тіло поліцейського

За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено

У понеділок, 7 травня, у Києві біля станції метро «Чернігівська» виявили тіло столичного правоохоронця. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в Києві. «Сьогодні зранку біля станції метро «Чернігівська» було виявлено тіло співробітника правоохоронних органів. За попередніми даними, ознак



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За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено

У понеділок, 7 травня, у Києві біля станції метро «Чернігівська» виявили тіло столичного правоохоронця. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в Києві.

«Сьогодні зранку біля станції метро «Чернігівська» було виявлено тіло співробітника правоохоронних органів. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено», — сказали в поліції.

Тіло загиблого направлено на експертизу для встановлення причин смерті.

Як повідомив раніше керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко, з початку 2018 року під час виконання службових обов’язків постраждало 38 співробітників поліції Києва.