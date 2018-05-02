У столичній поліції назвали кількість постраждалих правоохоронців з початку року
- Сьогодні, 10:58
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Поліцейські отримали тілесні ушкодження під час виконання службових обов'язків
З початку 2018 року під час виконання службових обов’язків постраждало 38 співробітників поліції Києва. Про це повідомив в інтерв’ю УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.
«На сьогодні 38 правоохоронців отримали тілесні ушкодження з початку цього року. Це буває і під час масових заходів, і під час слідчих дій, і під час патрулювань», — сказав він.
Нагадаємо, 27 лютого в ході зіткнень між протестуючими і поліцією під будівлею парламенту постраждали 8 співробітників правоохоронних органів.
Як повідомлялося, столична поліція готується забезпечити безпеку під час проведення маршу «Безсмертного полку» 9 травня, хоча заявки ще не надходило.
У 2017 році в Києві на акції «Безсмертного полку», де періодично виникали перепалки, які переростали в сутички, було задіяно біля семи тисяч силовиків.