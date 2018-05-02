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    У столичній поліції назвали кількість постраждалих правоохоронців з початку року

    Поліцейські отримали тілесні ушкодження під час виконання службових обов'язків
    З початку 2018 року під час виконання службових обов’язків постраждало 38 співробітників поліції Києва. Про це повідомив в інтерв’ю УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко. «На сьогодні 38 правоохоронців отримали тілесні ушкодження з початку цього року.
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    Під час знесення наметового містечка під будівлею Верховної Ради постраждали поліцейські
    Під час знесення наметового містечка під будівлею Верховної Ради постраждали поліцейські

    Поліцейські отримали тілесні ушкодження під час виконання службових обов'язків

    З початку 2018 року під час виконання службових обов’язків постраждало 38 співробітників поліції Києва. Про це повідомив в інтерв’ю УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.

    «На сьогодні 38 правоохоронців отримали тілесні ушкодження з початку цього року. Це буває і під час масових заходів, і під час слідчих дій, і під час патрулювань», — сказав він.

    Нагадаємо, 27 лютого в ході зіткнень між протестуючими і поліцією під будівлею парламенту постраждали 8 співробітників правоохоронних органів. 

    Як повідомлялося, столична поліція готується забезпечити безпеку під час проведення маршу «Безсмертного полку» 9 травня, хоча заявки ще не надходило. 

    У 2017 році в Києві на акції «Безсмертного полку», де періодично виникали перепалки, які переростали в сутички, було задіяно біля семи тисяч силовиків.

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