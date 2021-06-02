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    Під час ліквідації пожежі в будинку в Києві рятувальники виявили тіло жінки

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    Пожежа сталася у 16-поверховому будинку - Під час ліквідації пожежі в будинку в Києві рятувальники виявили тіло жінки
    Пожежа сталася у 16-поверховому будинку
    Фото: ДСНС

    Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи

    У вівторок, 1 червня, у 16-поверховому житловому будинку на вул. Березняківській, 16 у Дніпровському районі столиці сталась пожежа, під час якої загинула жінка.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 17:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальник підрозділів. Вони встановили, що в одній із квартир на дев’ятому поверсі на кухні підгоріла їжа, що супроводжувалось сильним задимленням.

    Біля газової плити вогнеборцями було виявлено тіло жінки без ознак життя.

    На місце виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу.

    Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 30 травня сталася пожежа в багатоповерхівці на вул. А. Ахматової, 16В у Дарницькому районі столиці. Під час гасіння через сильне задимлення на безпечну відстань було виведено 8 мешканців будинку з верхніх поверхів.

    1 червня в реанімації лікарні «Охматдит» помер дворічний хлопчик, який постраждав у пожежі на Троєщині 9 квітня. Отруєння чадним газом виявилося несумісним з життям. Нагадаємо, хлопчиків двох і п’яти років, яких винесли з пожежі на Троєщині 9 квітня, вогнеборці рятували майже пів години до приїзду медиків. Малюків госпіталізували в «Охматдит».

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок жінка
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    Під час ліквідації пожежі в будинку в Києві рятувальники виявили тіло жінки