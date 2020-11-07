У Києві горів колектор теплотраси

До ліквідації займання було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

На столичній теплотрасі ліквідували пожежу в колекторі. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«7 листопада о 10:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація про пожежу на вул. Сім’ї Кульженків, 14, що в Оболонському районі столиці. На місце події виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості у колекторі теплотраси горить сміття на площі 20 кв. м», – зазначили рятувальники.

Фото ГУ ДСНС України у м. Києві

Повідомляється, що о 11:03 бійці локалізували займання, а о 11:14 – ліквідували.

До ліквідації займання було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 осіб особового складу. Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються. Загиблих та травмованих немає.

Як повідомлялося, 27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

Нагадаємо, 6 листопада пожежа в багатоповерхівці під Києвом забрала життя чоловіка.

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