Біля Троєщинського ринку Lanos протаранив Skoda (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на проспекті Романа Шухевича

Обидві машини істотно пошкоджені

У середу, 29 серпня, на проспекті Шухевича (колишній проспект Ватутіна) у Києві сталася ДТП: зіткнулися Daewoo Lanos і Skoda Octavia.

Аварія трапилася о 03:10. Про це повідомляє Інформатор.

Зі слів водія Daewoo, він рухався по вулиці Кибальчича в сторону проспекту Шухевича. Під'їжджаючи до перехрестя, у його автомобіля погасло зовнішнє світло. Він на ходу відволікся на приладову панель і не помітив, як уже виїхав з другорядної дороги на проспект, і почав перетинати його.

Проїхавши перехрестя, він в'їхав в бік машини Skoda Octavia, що проїздила в сторону Московського моста. Від удару «чеха» відкинуло в захисний паркан-відбійник і розвернуло на 180 градусів. Обидві машини істотно пошкоджені.

У ДТП обійшлося без постраждалих.

На місці аварії працювала патрульна поліція.

Як повідомлялося, 27 серпня на проспекті Перемоги у Києві зіткнулися 7 автомобілів.