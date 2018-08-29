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    Біля Троєщинського ринку Lanos протаранив Skoda (фото, відео)

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    ДТП на проспекті Романа Шухевича - Біля Троєщинського ринку Lanos протаранив Skoda (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Романа Шухевича

    Обидві машини істотно пошкоджені

    У середу, 29 серпня, на проспекті Шухевича (колишній проспект Ватутіна) у Києві сталася ДТП: зіткнулися Daewoo Lanos і Skoda Octavia.

    Аварія трапилася о 03:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Зі слів водія Daewoo, він рухався по вулиці Кибальчича в сторону проспекту Шухевича. Під'їжджаючи до перехрестя, у його автомобіля погасло зовнішнє світло. Він на ходу відволікся на приладову панель і не помітив, як уже виїхав з другорядної дороги на проспект, і почав перетинати його.

    Проїхавши перехрестя, він в'їхав в бік машини Skoda Octavia, що проїздила в сторону Московського моста. Від удару «чеха» відкинуло в захисний паркан-відбійник і розвернуло на 180 градусів. Обидві машини істотно пошкоджені.

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    Біля Троєщинського ринку Lanos протаранив Skoda (фото, відео)
    Біля Троєщинського ринку Lanos протаранив Skoda (фото, відео)
    Біля Троєщинського ринку Lanos протаранив Skoda (фото, відео)
    Біля Троєщинського ринку Lanos протаранив Skoda (фото, відео)
    Біля Троєщинського ринку Lanos протаранив Skoda (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У ДТП обійшлося без постраждалих.

    На місці аварії працювала патрульна поліція.

    Як повідомлялося, 27 серпня на проспекті Перемоги у Києві зіткнулися 7 автомобілів.

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