  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Біля залізничного вокзалу у Києві побили та пограбували чоловіка

    Поліція затримала трьох нападників
    У Києві на вулиці Ползунова троє невідомих побили та відібрали у чоловіка два мобільні телефони та 1 тис. 500 євро. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Як зазначили правоохоронці, на виклик виїхав наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві. [GALLERY_BLOCK] «Неподалік від місця злочину правоохоронці
    • Сьогодні, 19:50
    • Розсилка

    Поліція затримала трьох нападників

    У Києві на вулиці Ползунова троє невідомих побили та відібрали у чоловіка два мобільні телефони та 1 тис. 500 євро. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Як зазначили правоохоронці, на виклик виїхав наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Біля залізничного вокзалу у Києві побили та пограбували чоловіка
    Біля залізничного вокзалу у Києві побили та пограбували чоловіка
    Біля залізничного вокзалу у Києві побили та пограбували чоловіка
    Біля залізничного вокзалу у Києві побили та пограбували чоловіка

    «Неподалік від місця злочину правоохоронці побачили, як біжать троє чоловіків. Працівники поліції охорони наздогнали та затримали їх.

    Потерпілий підтвердив, що саме затримані скоїли на нього напад. ...затримані – жителі Київської, Луганської та Сумської областей», – йдеться у повідомленні.

    Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала подію та вилучила речові докази.

     

    Читайте також
    Київ напад поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ