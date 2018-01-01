Біля залізничного вокзалу у Києві побили та пограбували чоловіка

Поліція затримала трьох нападників

У Києві на вулиці Ползунова троє невідомих побили та відібрали у чоловіка два мобільні телефони та 1 тис. 500 євро. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Як зазначили правоохоронці, на виклик виїхав наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві. [GALLERY_BLOCK] «Неподалік від місця злочину правоохоронці



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Поліція затримала трьох нападників

У Києві на вулиці Ползунова троє невідомих побили та відібрали у чоловіка два мобільні телефони та 1 тис. 500 євро. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як зазначили правоохоронці, на виклик виїхав наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві.

«Неподалік від місця злочину правоохоронці побачили, як біжать троє чоловіків. Працівники поліції охорони наздогнали та затримали їх.

Потерпілий підтвердив, що саме затримані скоїли на нього напад. ...затримані – жителі Київської, Луганської та Сумської областей», – йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала подію та вилучила речові докази.