Авто врізалося у металевий відбійник, після чого, втративши керування, перетнуло дві смуги руху та зіткнулося з електроопорою

У понеділок, 23 листопада, близько 10:00 ранку в Печерському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 32-річний водій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними правоохоронців, 32-річний водій автомобіля Buick Regal, рухаючись бульваром Миколи Міхновського у напрямку мосту Патона, врізався у металевий відбійник. Після удару некероване авто перетнуло дві смуги руху та зіткнулося з електроопорою.

Від отриманих травм керманич загинув на місці події.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та співробітники ДСНС фото: Національна поліція України/Facebook

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та рятувальники ДСНС. Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

За даними патрульної поліції, у зв’язку з ДТП на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку провулку Академіка Філатова.

Рух транспорту в напрямку провулку Академіка Філатова ускладнений фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, в Обухівському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків, у якій постраждали троє людей. Аварія трапилася на автодорозі Київ – Знам’янка в селі Ходосівка. За попередніми даними слідства, 31-річна кермувальниця автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Обухова, під час розвороту не надала переваги в русі зустрічному легковику Ford Sierra, що призвело до зіткнення.

Також у Києві правоохоронці повідомили про підозру 23-річному водію автомобіля Toyota Prius, який на пішохідному переході збив дитячий візочок із чотиримісячним немовлям. Унаслідок аварії дівчинка дістала тяжкі травми та наразі перебуває в реанімації.