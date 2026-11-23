Жодна із шести резервних котелень, які будують для підстраховки теплопостачання в зоні роботи Дарницької ТЕЦ (ТЕЦ-4) у Києві, наразі не введена в експлуатацію. Водночас до кінця 2026 року планують забезпечити резервним теплом 80% будинків цього району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Івана Федорова виданню «Економічна правда».

За словами Федорова, під час будівництва об’єктів раніше було упущено багато деталей, тож зараз роботи доводиться пришвидшувати.

«Зранку об'їжджав три об'єкти з шести, які будуємо. Велика робота була почата, велика кількість деталей була упущена. Зараз наздоганяємо, робимо, зробимо. На фінішній стадії є низка об'єктів», – зазначив очільник Агентства відновлення.

На уточнення журналістів, чи означає це, що у разі ворожого удару по Дарницькій ТЕЦ абоненти залишаться без опалення, оскільки резервні потужності ще не запущені, Федоров підтвердив: «Наразі жодна котельня не введена в експлуатацію. Їх неможливо було ввести».

Посадовець пояснив, що проєкт є безпрецедентним і залежить одразу від кількох факторів: будівельних робіт, постачання обладнання, інженерних рішень та підведення мереж. Водночас темпи роботи у різних підрядників відрізняються. Попри це, у відомстві планують до січня 2027 року зарезервувати теплом близько 80% споживачів.

Крім децентралізації теплопостачання в зоні ТЕЦ-4, Агентство відновлення також отримало завдання щодо захисту об'єктів водопостачання столиці. За словами Федорова, цей напрямок визначено одним із пріоритетних.

Нагадаємо, через масовані обстріли російськими окупантами столичні ТЕЦ мають суттєві пошкодження. Зокрема, ТЕЦ-6 пошкоджена на 80%.

Відомо, що ТЕЦ-4 (Дарницька ТЕЦ) забезпечує Дніпровський та Дарницький райони, а ТЕЦ-6 – Деснянський, Оболонський, Дніпровський і частину Дарницького. Очільник РДА зокрема нагадав, що через суттєві пошкодження понад тисяча київських будинків так і не мала тепла до завершення опалювального сезону.

Як повідомлялося, на початку лютого 2026 року Дарницька ТЕЦ зазнала значних пошкоджень унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, через що частина житлових будинків у столиці залишилася без опалення. Відновлення об’єкта потребує тривалого часу та складних ремонтних робіт, а експерти оцінюють перспективи повернення станції до повноцінної роботи як довгострокові. Загалом відбудова пошкоджених теплоелектроцентралей може розтягнутися на кілька років і залежить від обсягів фінансування, наявності обладнання та безпекової ситуації.

Україна активно шукає радянські теплоелектроцентралі та електростанції у країнах Східної Європи, щоб використати їхні компоненти для модернізації власної енергосистеми.

До слова, заступник Кличка Валентин Мондриївський переконаний, що альтернативи відновлення ТЕЦ для Києва немає.