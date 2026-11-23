На Київському та Канівському водосховищах заборона на вилов раків розпочнеться з 15 грудня

З 1 грудня у Києві та Київській області стартує заборона на вилов раків, яка триватиме по 30 червня 2025 року. Відповідний наказ оприлюднили на сайті Київського рибоохоронного патруля, інформує «Главком».

Зазначається, що зимово-весняна заборона встановлюється задля збереження та охорони раків у період їх спарювання, виношування ікри та першої линьки. У цей час членистоногі стають найбільш вразливі.

На Київському та Канівському водосховищах заборона на вилов раків розпочнеться з 15 грудня, а на інших водоймах столичного регіону – з 1 грудня.

За вилов раків під час заборони загрожує покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривні за кожного виловленого членистоногого. Після закінчення заборони одній особі за добу дозволяється впіймати лише 30 раків.

Нагадаємо, три водойми Київської області поповнилися майже 120 тисячами молодих рибин загальною вагою 22,57 тонни. Найбільшу кількість малька випустили у Косівське водосховище, що розташоване на річці Рось у Білоцерківському районі. Водойма поповнилася 57 тис. рибин загальною вагою 6,11 тонни. Зокрема, туди вселили 41 тис. товстолобів, 12 тис. коропів та 4 тис. білих амурів.

Як повідомлялося, поліція відкрила кримінальне провадження через забруднення річки Збруч та масову загибель риби на території Скала-Подільської громади Тернопільської області. Держекоінспекція встановила ймовірне місце скиду та зафіксувала перевищення вмісту амонію, нітратів і нітритів у воді. Масову загибель риби у Збручі виявили наприкінці серпня.

До слова, білий товстолобик є найефективнішим природним «санітаром» для очищення українських річок від масового цвітіння синьо-зелених водоростей. Товстолобик білий (Hypophthalmichtys molitrix) – поширений в річках і озерах від басейну Амуру на півночі до басейнів Янцзи і Синдзяну на півдні. В Україну завезений на початку п’ятдесятих років ХХ ст. Вирощують у різноманітних внутрішніх водоймах, використовують для одержання зарибку при штучному розведенні.