Медики надали їй допомогу та відпустили додому — зараз собака перебуває під наглядом господарів і продовжує лікування

У Голосіївському районі Києва 50-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною після того, як він під час суперечки вдарив ножем собаку. Поранену тварину врятували ветеринари, а прокуратура оскаржуватиме м'який запобіжний захід для підозрюваного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та Київську міську прокуратуру.

За даними правоохоронців, молода пара вигулювала на повідці свого улюбленця – метиса на кличку Білка – у приватному секторі на вулиці Батумській. Під час прогулянки до них підійшов незнайомець і почав обурюватися, що собаку вигулюють поблизу його приватного будинку та без намордника.

У прокуратурі уточнили, що собака була на повідці й не належить до переліку порід, які власники зобов'язані вигулювати в намордниках. Попри це, словесна суперечка переросла в конфлікт: чоловік дістав із кишені ніж, ударив собаку в ділянку голови за вухом та втік.

Чоловік, який поранив собаку фото: Київська міська прокуратура

Після інциденту власники доправили поранену тварину до ветеринарної клініки. Медики надали їй допомогу та відпустили додому – зараз собака перебуває під наглядом господарів і продовжує лікування.

Після інциденту власники доправили поранену тварину до ветеринарної клініки фото: Київська міська прокуратура

Оперативники Голосіївського управління поліції встановили особу нападника та затримали його. Слідчі повідомили 50-річному чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною, вчинене активним способом, що призвело до тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Прокуратура просила суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак суд призначив особисте зобов'язання. У прокуратурі повідомили, що готують апеляцію на це рішення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою у Святошинському районі, яку кинули з вікна багатоповерхівки. За попередньою інформацією, собаку породи бішон викинули з шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де неповнолітня дівчина душить кота. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясували обставини правопорушення. Поліцейські встановили особу дівчини, причетної до вказаних дій – це неповнолітня, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.