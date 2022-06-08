Битва за церкву в Іванкові. Московські батюшки з тітушками проти громади (відео)

Священники дурять народ, переконуючи, що їхня церква тепер не має стосунку до РПЦ

Жителі села Іванків на Київщині одноголосно підтримали перехід релігійної громади Української православної церкву Московського патріархату (РПЦ в Україні) до підпорядкування Православної Церкви України. Про це повідомляє «ТРС-Бориспіль».

Збори релігійної громади відбулися 5 червня. За приєднання до ПЦУ віддав свій голос 291 член громади.

Проте настоятель Спасо-Преображенського храму виступив проти рішення громади і не пустив селян до церкви. Він зачинивши церкву та виставив біля дверей кордон із немісцевих молодиків. Жителі села вирішили викликати поліцію. Настоятель храму заявив, що зібрання «нелегітимне» та що «держава не повинна втручатися у справи церкви» Він також заявив, що якщо громада хоче «свою церкву», нехай збудує новий храм. У відповідь на це місцеві жителі заявили, що селу потрібна «українська церква, а не московська», та нагадали, що саме Москва зараз убиває українців на лінії фронту.

Громада почала роботу над реєстрацією громади ПЦУ ще у 2020 році. Громаду і Іванкові зареєстрували на початку 2022 року, а уже 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому більшість вірян відмовилися ходити у місцевий храм, оскільки богослужіння там веде священик Московського патріархату.

Додамо, що ще одна громада Бориспільського району Київщини вирішила перейти до ПЦУ. Жителі села Строкова Студениківської ОТГ проголосували за перехід церкви апостола Іоанна Богослова до ПЦУ. Збори релігійної громади відбулися 1 червня. 59 жителів, які зібралися, проголосували за перехід церкви апостола Іоанна Богослова з УПЦ МП до Православної Церкви України, проти – дві особи.

Голосування провели піднятими руками, без бюлетенів. Церковним старостою обрали Миколу Жука. Протоієрей Свято-Воскресенського храму, що в Переяславі, Іоан прокоментував рішення про перехід, закликавши ієрея храму в Строковій приєднатися до ПЦУ. Настоятель храму переходити до ПЦУ не планує та залишає громаду. А майно, яке є у церкві, належить громаді і після її переходу до ПЦУ залишиться там.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні громад з УПЦ Московському патріархату перейшли до Православної церкви України. Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад. Також повідомляється, що 50 громад пішли під керівництво митрополита Епіфанія.

Як відомо, Українська православна церква Московського патріархату виступає проти таких переходів та жаліється на «захоплення храмів». Формально УПЦ Московського патріархату – це частина Російської православної церкви та підпорядковується патріарху Кирилу.

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